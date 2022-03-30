Прокуратура проверит сообщения о трупе, найденном детьми в Тольятти

Прокуратура начала проверку в связи с сообщениями СМИ об обнаружении тела пропавшей женщины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как сообщалось, 29 марта, в Тольятти 12-летние дети на территории недостроенного здания на ул. Тополиной, 4 обнаружили труп.

Местные жители считают, что заброшенное здание представляет опасность и мешает проезду спецтехники, и в связи с этим обращались в муниципалитет, но ничего не изменилось.