В Самаре более 60 человек локализовали пожар в административном здании на ул. Льва Толстого

В среду, 30 марта, в 19:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Льва Толстого, 26 в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы сразу выехали на вызов по повышенному рангу сложности: "Пожар № 2". К моменту их прибытия из окна первого этажа административного здания шел дым.

Во время разведки было установлено, что горит оргтехника и бумага в офисном помещении. Для борьбы с огнем был привлечен 61 человек и 15 единиц техники.

Пожар удалось оперативно локализовать на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.