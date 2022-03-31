СК начал проверку по факту травмирования ребенка наледью, упавшей с крыши в Самаре

В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о факте травмирования 10-летнего мальчика в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома по ул. Часовой в Октябрьском районе Самары.
Из публикации следует, что 26 марта в одно из медицинских учреждений города с многочисленными травмами доставлен ребенок, которому оказана необходимая помощь. Повреждения мальчик получил в результате схода наледи с кровли одного из многоквартирных домов.
Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуально решение.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.