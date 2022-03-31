СК начал проверку по факту травмирования ребенка наледью, упавшей с крыши в Самаре

В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация о факте травмирования 10-летнего мальчика в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома по ул. Часовой в Октябрьском районе Самары.

Из публикации следует, что 26 марта в одно из медицинских учреждений города с многочисленными травмами доставлен ребенок, которому оказана необходимая помощь. Повреждения мальчик получил в результате схода наледи с кровли одного из многоквартирных домов.

Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуально решение.