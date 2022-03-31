Тольяттинские полицейские разыскивают джемперного вора

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
12 марта с витрины магазина в ТЦ на Автозаводском шоссе пропал сине-зеленый джемпер стоимостью свыше 3,5 тыс. рублей.
Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попал подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 180 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, синие джинсы и черные ботинки.
Правоохранители просят свидетелей произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 8(902)2984174, 112.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост