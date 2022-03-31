Тольяттинские полицейские разыскивают джемперного вора

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

12 марта с витрины магазина в ТЦ на Автозаводском шоссе пропал сине-зеленый джемпер стоимостью свыше 3,5 тыс. рублей.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попал подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 180 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, синие джинсы и черные ботинки.

Правоохранители просят свидетелей произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 8(902)2984174, 112.