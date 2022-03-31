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Страхование Финансы

ВСК застраховала здоровье работников на опасных производственных объектах "Мурманскводоканала"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мурманский филиал Страхового Дома ВСК защитил здоровье работников опасных производственных объектов Государственного областного унитарного предприятия "Мурманскводоканал".

Страховая защита действует до марта 2024 года. Согласно договору, застрахованы оказались 11 опасных производственных объектов "Мурманскводоканала" с классом опасности не выше III. В случае аварии на объектах необходимо будет возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Стоимость контракта составила почти 400 тысяч руб.

"К нам часто обращаются партнеры, владеющие и управляющие различными предприятиями жизнедеятельности. Несмотря на свою важную роль, эти объекты подвергают риску персонал, которому в такие моменты требуется защита. Поэтому ВСК не остается в стороне и всегда готова оказать помощь при ущербе здоровью работников или имуществу третьих лиц. Уверены, в Мурманскводоканале" останутся довольны нашим сотрудничеством", — отметила Наталья Широкая, директор Мурманского филиала Страхового Дома ВСК.

"Мурмансводоканал" существует с 1931 года. Предприятие обеспечивает все население города чистой водопроводной водой, проводит ремонтные работы на месте аварий. Сейчас в его обслуживании находятся более 500 километров сетей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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