Андрей Кислов: "Мы не допустим переписывания истории"

В четверг, 31 марта, в Самарской губернской думе сенатор Андрей Кислов наградил лауреатов и участников конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации, и вручил им подарки. Состоялось открытие выставки их творческих работ, посвященных легендарной "Дороге жизни" через Ладожское озеро.

В конце прошлого года Совет Федерации объявил всероссийский конкурс детского рисунка, посвященного 80-летию "Дороги жизни" через Ладожское озеро. В нем приняли участие 400 детских рисунков из 32 регионов страны.

По словам председателя независимого жюри академика Российской академии художеств Алексея Буртасенкова, отбор работ происходил максимально объективно: учитывали раскрытие образа, применение живописных и графических решений.

20 работ-победителей вошли в итоговую экспозицию, которую в феврале в Совете Федерации открыла председатель Верхней палаты Валентина Матвиенко. Спикер СФ поддержала идею показать выставку во всех регионах. По ее мнению, очень важно вовлекать детей, подростков, молодежь в творческие проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

От Самарской области в конкурсе приняли участие пять юных художников от 6 до 14 лет; выставка в губернской думе составлена из их работ. А 14-летняя жительница Самары Вероника Кудашева вошла в число 20 лауреатов. Ее прадедушка работал на Ладожском озере связистом, поэтому эта тема, по ее словам, ей очень близка.

Вероника учится в седьмом классе, с раннего детства увлекается рисованием, с 2016 года занимается в школе изобразительного творчества и дизайна "Радуга", активно участвует в конкурсах различного уровня и неоднократно становилась их победителем и призером.

Все авторы работ, а также их преподаватели присутствовали на открытии выставки в губернской думе. Перед торжественной церемонией награждения для них была организована экскурсия в музей областного парламента.

Сенатор поздравил Веронику Кудашеву с победой и выразил благодарность всем, кто принял участие в конкурсе: "У каждого из вас — настоящий талант художника. Надеюсь, что вдохновение и творческий подход к любому делу поможет вам в жизни многого добиться".

Всем юным художникам Андрей Кислов вручил благодарственные письма от Совета Федерации.

Представитель региона в СФ подчеркнул, что нельзя допустить переписывания истории и принижения роли советского народа в Победе над фашизмом: "К сожалению, события на Украине показывают, что угроза этого существует. Есть и другие угрозы, поэтому сейчас руководство страны и российские Вооруженные Силы делают все необходимое, чтобы обеспечить нашей стране и жителям Донбасса безопасность".

"Мы не должны быть Иванами, не помнящими родства. Память об истории страны и подвигах наших отцов и дедов закладывается со школьной скамьи. Такие выставки показывают, что мы чтим и помним наши корни, это очень важный воспитательный момент", — отметил Андрей Кислов.