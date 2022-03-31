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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Сделаем все, чтобы наши крупнейшие предприятия ритмично работали"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 31 марта, в студии ГТРК "Самара" рассказал о том, как в регионе ежедневно контролируется ситуация на промышленных предприятиях, и о мерах поддержки экономики.

"Работа организована круглосуточно, время того требует. Сейчас нарабатываются новые практики поставки комплектующих, организации завоза продуктов питания. Этот особый режим требует и особых настроек. Мы формируем запрос к предприятиям, где необходима помощь, получаем обратную связь, работаем с министерствами и правительством Самарской области, командно отрабатывая задачи, которые ставит перед нами время. Уверен, что в кратчайшие сроки новые логистические цепочки, подходы к управлению, меры поддержки разных отраслей, позволят от ручного режима вновь перейти к системной работе", — сообщил глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что в первую очередь речь идет о контроле за работой системных предприятий.

"Системообразующие предприятия встроены в цепочку важнейших. Сейчас их 23,а в ходе работы еще 6 были включены в федеральный список. От них зависит экономика региона и страны, это АвтоВАЗ, предприятия химпродукции, они будут иметь возможность получать дополнительные меры поддержки, кредиты, чтобы инвестиционные планы были реализованы. Труженикам АвтоВАЗа приходится трудно из-за нарушения логистических цепочек. С 4 апреля у работников будет три недели корпоративного отпуска, за это время будет сформирован запас комплектующих. В летний период завод перейдет на 4-дневку, а пятый день будет оплачиваться из мер поддержки", — рассказал губернатор.

По его словам, автозавод получит поддержку из федерального бюджета — первый транш в 700 млн руб. регион уже получил.

"Что касается РКЦ "Прогресс", мы договорились с Роскосмосом, на 2,5 года расписана производственная программа, идет работа по плану. ПАО Кузнецов сейчас набирает 500 новых сотрудников, портфель заказов расписан на 5 лет, идет конструирование новых двигателей, создается центр двигателестроения РФ, строится новый корпус конструкторского бюро. Есть сложности у химиков — проблема со сбытом продукции, с санкциями связан отказ транспортных компаний по перевозке грузов. Но мы найдем оптимальные решения. Главное, чтобы не опускали руки и руководители предприятий. Для каждого найдем меры поддержки", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

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