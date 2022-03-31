Дмитрий Азаров: "Сделаем все, чтобы наши крупнейшие предприятия ритмично работали"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 31 марта, в студии ГТРК "Самара" рассказал о том, как в регионе ежедневно контролируется ситуация на промышленных предприятиях, и о мерах поддержки экономики.
"Работа организована круглосуточно, время того требует. Сейчас нарабатываются новые практики поставки комплектующих, организации завоза продуктов питания. Этот особый режим требует и особых настроек. Мы формируем запрос к предприятиям, где необходима помощь, получаем обратную связь, работаем с министерствами и правительством Самарской области, командно отрабатывая задачи, которые ставит перед нами время. Уверен, что в кратчайшие сроки новые логистические цепочки, подходы к управлению, меры поддержки разных отраслей, позволят от ручного режима вновь перейти к системной работе", — сообщил глава региона.
Дмитрий Азаров рассказал, что в первую очередь речь идет о контроле за работой системных предприятий.
"Системообразующие предприятия встроены в цепочку важнейших. Сейчас их 23,а в ходе работы еще 6 были включены в федеральный список. От них зависит экономика региона и страны, это АвтоВАЗ, предприятия химпродукции, они будут иметь возможность получать дополнительные меры поддержки, кредиты, чтобы инвестиционные планы были реализованы. Труженикам АвтоВАЗа приходится трудно из-за нарушения логистических цепочек. С 4 апреля у работников будет три недели корпоративного отпуска, за это время будет сформирован запас комплектующих. В летний период завод перейдет на 4-дневку, а пятый день будет оплачиваться из мер поддержки", — рассказал губернатор.
По его словам, автозавод получит поддержку из федерального бюджета — первый транш в 700 млн руб. регион уже получил.
"Что касается РКЦ "Прогресс", мы договорились с Роскосмосом, на 2,5 года расписана производственная программа, идет работа по плану. ПАО Кузнецов сейчас набирает 500 новых сотрудников, портфель заказов расписан на 5 лет, идет конструирование новых двигателей, создается центр двигателестроения РФ, строится новый корпус конструкторского бюро. Есть сложности у химиков — проблема со сбытом продукции, с санкциями связан отказ транспортных компаний по перевозке грузов. Но мы найдем оптимальные решения. Главное, чтобы не опускали руки и руководители предприятий. Для каждого найдем меры поддержки", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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