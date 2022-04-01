В Самарской области официально стартовали работы по дорожному нацпроекту

В пятницу, 1 апреля, в Самарской области официально стартовали дорожные работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Завершить ремонт большинства объектов по государственным контрактам подрядчики должны до 1 октября текущего года.
Напомним, в 2022 году по нацпроекту в Самарской области запланировано ввести в эксплуатацию 83 объекта общей протяженностью 296,95 км, из них 224,53 км - автомобильные дороги регионального значения, в том числе 18 - искусственные мостовые сооружения, 51,73 км - ремонт улиц в Самаре (31 объект), 20,69 км - ремонт улиц в Тольятти (10 объектов).
На эти цели предусмотрены средства в размере 8,7 млрд рублей, в т.ч. 2,1 млрд рублей из федерального бюджета, 6,6 млрд рублей из регионального.
Капитально отремонтируют участки автомобильных дорог "Урал - Муханово" - Садгород - Чернигово - Марково в Кинель-Черкасском районе, "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево в городском округе Жигулевск и по улице Никонова, в городе Тольятти.
Продолжится реконструкция трассы Кинель - Богатое - Борское в Кинельском районе, строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре - сейчас общая готовность объекта уже 50%, срок завершения работ по контракту - декабрь 2023 года. Введут в эксплуатацию Самарский мостовой переход (2 этап проекта "Фрунзенский"), строительство которого началось в конце 2019 года.
Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.