В Самарской области официально стартовали работы по дорожному нацпроекту

В пятницу, 1 апреля, в Самарской области официально стартовали дорожные работы в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Завершить ремонт большинства объектов по государственным контрактам подрядчики должны до 1 октября текущего года.

Напомним, в 2022 году по нацпроекту в Самарской области запланировано ввести в эксплуатацию 83 объекта общей протяженностью 296,95 км, из них 224,53 км - автомобильные дороги регионального значения, в том числе 18 - искусственные мостовые сооружения, 51,73 км - ремонт улиц в Самаре (31 объект), 20,69 км - ремонт улиц в Тольятти (10 объектов).

На эти цели предусмотрены средства в размере 8,7 млрд рублей, в т.ч. 2,1 млрд рублей из федерального бюджета, 6,6 млрд рублей из регионального.

Капитально отремонтируют участки автомобильных дорог "Урал - Муханово" - Садгород - Чернигово - Марково в Кинель-Черкасском районе, "Урал" - Солнечная Поляна - Ширяево в городском округе Жигулевск и по улице Никонова, в городе Тольятти.

Продолжится реконструкция трассы Кинель - Богатое - Борское в Кинельском районе, строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре - сейчас общая готовность объекта уже 50%, срок завершения работ по контракту - декабрь 2023 года. Введут в эксплуатацию Самарский мостовой переход (2 этап проекта "Фрунзенский"), строительство которого началось в конце 2019 года.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.