В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире 31 марта напомнил, что в ближайший понедельник, 4 апреля, пройдет единый день вакцинации в рамках Всемирного дня здоровья.
Губернатор заявил, что каждую неделю фиксируется осторожное снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией и принимаются решения о выводе коечного фонда из ковид-госпиталей. Но расслабляться не стоит.
"Если сравнить с предыдущей, 11-й, неделей - есть снижение на 40%. Но все равно показатели достаточно высоки. И к сожалению, говорить о том, что угроза миновала, не приходится. Сейчас идут новые штаммы, нам рассказывают об этом врачи-инфекционисты. Есть данные по другим странам.
"Дорогие земляки, - обратился к жителям области Дмитрий Азаров. - Позаботьтесь о себе! У нас происходит снижение уровня ревакцинации. Но в целом то, что мы легче переносим ковид, фактически без осложнений, в легкой форме, - это в основном благодаря вакцинации, нашим уникальным российским вакцинам и их эффективности. Поэтому поберегите себя, соблюдайте меры предосторожности, масочный режим. Это в первую очередь забота о собственном здоровье и здоровье своих родных и близких. 4 апреля состоится единый день вакцинации в рамках Всемирного дня здоровья. Я приглашаю всех земляков защитить свое здоровье, привиться или ревакцинироваться. Лучшей защиты от этой инфекции просто не существует".
В Самарской области тем временем снижается и количество коек, занятых под ковид-госпитали. Об этом главе региона также доложил руководитель тольяттинской горбольницы №5 Алексей Кирсанов. Он отметил, что в его лечебном учреждении начинают работать офтальмологическое и эндокринологическое отделения. Однако резерв коек для больных ковидом держится в пределах 20%.
Дмитрий Азаров пояснил: "У нас госпитализированных людей немного, потому что омикрон благодаря вакцинации легко переносится. Но расслабляться рано. Коронавирусная инфекция опасна, она действует как триггер, запуская хронические заболевания. Мы каждую неделю принимаем решения о выводе коечного фонда из ковид-госпиталей и увеличиваем объем плановой медицинской помощи для всех категорий населения. Но на всякий случай держим резерв около 20%. Мы оснащены оборудованием, медицинскими газами. Имеем и запас, и колоссальный опыт наших талантливых врачей, которые спасли не одну тысячу жизней. Поэтому чувствуем себя уверенно. Но не стоит забывать о коварстве этой инфекции. Нужно защитить свое здоровье!"
Напоминаем также, что мобильные кабинеты вакцинации начинают работать и в крупных торговых центрах Самары и Тольятти.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.