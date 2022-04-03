Под Сергиевском три девушки избили подростка

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Прокуратура Сергиевского района организовала проверку в связи с размещенными в сети Интернет видео, на котором запечатлено, как 26 марта в одном из сел Сергиевского района три девушки нанесли побои 15-летней односельчанке, в то время как четвертая снимала происходящее на камеру.