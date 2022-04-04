Из-за ДТП на ул. Ташкентской в Самаре автобусы вновь идут в объезд

В понедельник, 4 апреля, в 09:59 на перекрестке ул. Ташкентской - пр. Карла Маркса в направлении остановки "15А микрорайон" произошло ДТП стороннего транспорта.

Из-за этого автобусы маршрутов №№ 21,41 идут в объезд по ул. Стара-Загора, Березовая аллея, пр. Карла Маркса и далее по маршруту, сообщает департамент транспорта Самары.

Напомним, что с 23 марта текущего года это уже третья подобная ситуация на данном перекрестке.