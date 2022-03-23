Из-за ДТП на ул. Ташкентской в Самаре автобусы №№ 21 и 41 изменили маршрут

В Самаре на пересечении ул. Ташкентской и пр. Карла Маркса, в направлении ООТ "15-й А микрорайон", произошло ДТП.

Из-за этого автобусы №№ 21 и 41 пущены в объезд по ул.Стара-Загора, Березовая аллея, пр. Карла Маркса в направлении ООТ"15-й А микрорайон".