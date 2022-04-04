АвтоВАЗ ушел в корпоративный отпуск на три недели

С понедельника, 4 апреля, все сотрудники АвтоВАЗа ушли в корпоративный отпуск, который продлится до 24 апреля.

Данная мера позволит автогиганту накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске.

Напомним, что с 6 июня планируется переход 100% сотрудников предприятия на четырехдневную рабочую неделю. Для сохранения уровня доходов сотрудников в этот период оплата пятого дня будет производится за счет средств федерального бюджета.