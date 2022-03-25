АвтоВАЗ введет четырехдневный режим работы с июня

АвтоВАЗ вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня сроком на 3 месяца. Режим неполной 4-дневной рабочей недели распространяется на 100% сотрудников АвтоВАЗа.

Для сохранения уровня доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели, руководство автозавода совместно с губернатором Самарской области обратились за поддержкой в правительство России с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке Индустриального парка АвтоВАЗа, с оплатой пятого дня за счет средств федерального бюджета.

Данные средства уже выделены.