При тушении пожара из дома на ул. Победы в Самаре эвакуировали 10 человек

В субботу, 2 апреля, примерно в 9:18 произошел пожар на ул. Победы, 92 "Б" в Советском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 2 кв. м. В борьбе с огнем участвовали девять человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. Пожар им удалось ликвидировать в 9:30.

В региональном управлении МЧС России отметили, что из здания было эвакуировано 10 человек.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.