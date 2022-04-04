Популярные схемы обмана: как мошенники крадут наши деньги

Большинство мошеннических операций совершаются с помощью социальной инженерии, когда злоумышленники различными психологическими уловками, через угрозы, моральное давление пытаются выведать у граждан секретные данные карт, коды из смс, чтобы получить доступ к их деньгам. Давайте разберем основные мошеннические схемы и выясним, как не стать их жертвой. В этом нам поможет управляющий отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Марина Мясникова.

- Марина Геннадьевна, ежедневно на нашем портале мы публикуем информацию о жителях региона, пострадавших от мошенников. Одна из самых популярных легенд: кто-то прямо сейчас переводит ваши деньги, поэтому их нужно перевести на безопасный счет. А для этого, конечно, просят назвать данные карты. Что делать в такой ситуации? И существуют ли "безопасные счета"?

- Легенду о так называемых "безопасных счетах" придумали мошенники. Все счета граждан в банках надежно защищены. Если банк действительно видит по вашей карте подозрительную транзакцию, по закону он приостановит ее на срок до двух суток. При блокировке какой-то операции банком вы в течение двух дней сами сможете либо подтвердить ее, либо отменить.

Другое дело, если вам поступает звонок и собеседник под тем или иным предлогом пытается выяснить конфиденциальные данные. К ним относятся реквизиты вашей банковской карты: пин-код, цифры на обороте, одноразовые пароли из сообщений и пароль от личного кабинета в интернет-банке. Настоящий сотрудник банка никогда не спросит вас об этом.

Поэтому любой звонок или сообщение из банка, в котором у вас пытаются узнать конфиденциальные данные, расценивайте как опасность. Если вы чувствуете, что во время телефонного разговора на вас начинают оказывать давление, торопят, требуют немедленно назвать данные карты — это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник.

В таких случаях нужно немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться с банком, сообщив о случившемся. Телефон горячей линии можно найти на обратной стороне банковской карты и вручную набрать этот номер. Нельзя перезванивать по телефону, с которого вам только что звонили. Так вы снова попадете к тем же мошенникам.

Запомните: данные банковской карты — это ключ к вашему счету. Если вы сохраните его в секрете, с вашими деньгами ничего не случится.

- Еще одна ситуация, которая пугает людей, это сообщение о том, что на них оформляют кредит. Возможно ли это сделать без ведома самого человека?

- Давайте разберемся, как работает эта схема обмана. Происходит все в два этапа. На первом этапе гражданину звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и говорит, что несколько банков якобы запросили его историю перед выдачей кредита. Поскольку человек отрицает, что подавал заявки в банки, его наводят на мысль, что кто-то другой пытается взять кредит от его имени. При этом звонящий интересуется, не терял ли гражданин документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли паспортные данные кому-либо.

Через короткое время — это уже второй этап — гражданину снова звонят и уже могут представляться якобы сотрудниками банковской службы безопасности, правоохранительных органов или Банка России. Звонящий подтверждает, что на имя гражданина или его близких родственников неизвестные лица оформляют кредит.

Чтобы предотвратить незаконное оформление кредита, гражданину предлагают как можно скорее оформить кредит онлайн или в офисе банка, причем ровно на ту же сумму, на которую оформляют мошенники по его паспортным данным. Злоумышленники заверяют, что это позволит заблокировать получение денег неизвестными.

И уже в завершение схемы гражданина просят перевести деньги на якобы специальный "безопасный счет", который укажет звонящий. Как вы понимаете, в случае перевода эти деньги уходят напрямую мошенникам.

На этом примере мы видим, как работает так называемый метод социальной инженерии. Злоумышленники применяют различные психологические приемы (угрозы, давление) — и человек сам проводит все операции. Если гражданин добровольно перевел деньги мошенникам или сообщил им свои конфиденциальные данные, банки имеют право не возмещать эти потери. Поэтому внимательно изучите условия использования карты, прописанные в договоре об обслуживании карты, и обязанности держателя карты.

- Отдельная история — фишинговые сайты. Что это за сайты? Каким образом происходит кража денег?

- Фишинговые сайты маскируются под официальные страницы организаций, крупных торговых сетей. Мошенники, создающие такие сайты, звонят, присылают СМС и электронные письма потребителям с описанием больших скидок на электронику и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома и здоровья.

Чтобы "зарезервировать товар" или "получить дополнительный дисконт", людям предлагают "сделать предзаказ" по ссылке. Такая ссылка может содержать вредоносную программу или вести на фишинговую, поддельную страницу. Как только вы введете на такой странице данные своей карты, их украдут мошенники.

Прежде чем вводить реквизиты карты на странице оплаты, удостоверьтесь, что сайт настоящий и используется защищенное соединение: в адресной строке должен стоять значок закрытого замка.

Обратите внимание на правильность названия сайта. Мошенники, как правило, добавляют к названию одну лишнюю букву или знак препинания. Если вы не заметили подмену, после ввода своего логина, пароля интернет-банка или реквизитов карты сразу переводите деньги мошенникам. Поэтому одна из главных рекомендаций — завести отдельную карту для покупок в интернете и пополнять ее непосредственно перед покупкой.

- Что делать, если получил уведомление о списании средств, но покупку не совершал?

- Если по вашей карте списали деньги, надо незамедлительно сообщить о мошеннической операции в банк и заблокировать карту. Не позднее следующего дня после получения уведомления о совершении операции нужно обратиться лично в отделение банка, запросить выписку по счету и написать заявление о несогласии с операцией. Экземпляр с отметкой банка о том, что заявление принято, надо оставить у себя. И, конечно, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении.