За неделю заболеваемость пневмонией снизилась на треть

За последнюю неделю на 33% снизилось количество выявляемых случаев внебольничной пневмонии и на 11% - ОРВИ. Такие данные были озвучены в понедельник, 4 апреля, на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению губернатора Дмитрия Азарова провел заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Эпидемиологическая ситуация имеет тенденцию к снижению заболеваемости, однако остается напряженной, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. За минувшие сутки лабораторно подтверждены 330 случаев коронавируса, большинство — 181 случай — в Самаре. По словам руководителя ведомства, наибольшее снижение числа заболевших было на 12-й неделе, оно продолжилось и составило более 40%. Показатель заболеваемости на 4 апреля по области ниже, чем по стране.

На 13-й неделе, несмотря на уменьшение заболеваемости по всем возрастам, высокие показатели на 100 тысяч населения зафиксированы по отдельным группам: среди людей старше 65 лет (144,57 на 100 тыс. населения), среди детей до года (122,42 на 100 тыс. населения), 50-64 года (85,72 на 100 тыс. населения). В структуре заболевших по социальному статусу особых изменений не произошло, в разрезе профессиональных групп высокий показатель заболеваемости отмечается среди работников санаторно-курортных учреждений, здравоохранения, сферы услуг.

Планомерно снижается число одномоментно болеющих жителей: на амбулаторном лечении находятся 3317 человек с подтвержденным коронавирусом, в стационарах — 1302 жителя с COVID-19 и подозрением на него. На данный момент госпитальное звено представлено 26 больницами, где развернуты 1645 мест, почти 21% — свободны. В Тольяттинской городской клинической больнице № 5, в больнице Середавина в Самаре часть профильных отделений возвращаются в штатный режим.

В ближайшее время планируется перевести в обычный режим госпиталь ветеранов войн — вернуться к оказанию терапевтической, хирургической, реабилитационной и гериатрической помощи. "При изменении ситуации — двухдневная готовность для разворачивания коек в режим ковидного госпиталя", — подчеркнул министр здравоохранения Армен Бенян.

Структура пациентов существенных изменений за неделю не претерпела, большая часть пациентов — средней тяжести. "По-прежнему настораживает нас достаточно высокое количество пациентов с тяжелой степенью состояния: пожилые, невакцинированные, поздно обращающиеся за медпомощью", — отметил министр.

Прирост охвата вакцинацией против коронавирусной инфекцией за неделю составил 0,2%. Сейчас привито более 1 млн 710 тысяч человек, что составляет 84,2% от плана. Повторную вакцинацию прошли 40,7% от плана (это почти 395 тысяч человек).

Сегодня в Самаре проходит единый день вакцинации, в течение недели в других муниципалитетах также будут работать выездные прививочные бригады.

Игнорирование рекомендацией минздрава о вакцинации от коронавируса может иметь печальные последствия для здоровья и жизни, отметил зампред председателя областного правительства Александр Фетисов. Главам муниципалитетов и руководителям медучреждений поручено усилить информационно-разъяснительную работу среди населения, особенно среди старшего поколения.