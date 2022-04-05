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Общество

"ЭкоВоз" приглашает поучаствовать в проекте "Зеленый апрель"

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК "ЭкоВоз" совместно с Центральной детской библиотекой им. А.С.Пушкина запустила проект "Зеленый апрель" - чтение экологических сказок.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

"Сказка - самый глубинный вид литературы. И неисчерпаемый. Экологическая сказка направлена на развитие экологической культуры среди детей, формирование у них определенной системы ценностей, навыков грамотного обращения с отходами и раздельного сбора, повторного использования материалов, а также на развитие у детей потребности принимать участие в экологической деятельности. Она способна изменить модель поведения. Верим, что благодаря юному поколению в обществе удастся внедрить экопривычки", - отметили в компании.

2 апреля проект "Зеленый апрель" открыл генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков и прочитал детям сказку "Волжаночка" из сборника "ЭкоВоз сказок", созданного из творческих работ детей - участников конкурса "Школьная экологическая мозаика". Денис Александрович рассказал ребятам, как перерабатывается пластик, что такое "ПЭТ ФЛЕКС" и почему так важно сдавать пластиковые бутылки в специальные контейнеры.

На память о встрече ребята получили сборник сказок, "Эко-азбуку", блокноты и ручки.

Следующая встреча состоится 9 апреля в 12:00, приглашаются дети и взрослые на познавательные чтения "ЭкоВоз сказок" в теплой атмосфере.

Место проведения: ул. Горького, 42.

Телефон для регистрации +7 (8482) 28-88-42.

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