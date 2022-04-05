"ЭкоВоз" приглашает поучаствовать в проекте "Зеленый апрель"

ГК "ЭкоВоз" совместно с Центральной детской библиотекой им. А.С.Пушкина запустила проект "Зеленый апрель" - чтение экологических сказок.
"Сказка - самый глубинный вид литературы. И неисчерпаемый. Экологическая сказка направлена на развитие экологической культуры среди детей, формирование у них определенной системы ценностей, навыков грамотного обращения с отходами и раздельного сбора, повторного использования материалов, а также на развитие у детей потребности принимать участие в экологической деятельности. Она способна изменить модель поведения. Верим, что благодаря юному поколению в обществе удастся внедрить экопривычки", - отметили в компании.
2 апреля проект "Зеленый апрель" открыл генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков и прочитал детям сказку "Волжаночка" из сборника "ЭкоВоз сказок", созданного из творческих работ детей - участников конкурса "Школьная экологическая мозаика". Денис Александрович рассказал ребятам, как перерабатывается пластик, что такое "ПЭТ ФЛЕКС" и почему так важно сдавать пластиковые бутылки в специальные контейнеры.
На память о встрече ребята получили сборник сказок, "Эко-азбуку", блокноты и ручки.
Следующая встреча состоится 9 апреля в 12:00, приглашаются дети и взрослые на познавательные чтения "ЭкоВоз сказок" в теплой атмосфере.
Место проведения: ул. Горького, 42.
Телефон для регистрации +7 (8482) 28-88-42.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!