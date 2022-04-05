У клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" появился дополнительный сервис для перехода на электронную квитанцию

Клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", оплачивающие тепловую энергию через билинговую систему "Квартплата24", получили возможность оперативного перехода на электронную доставку квитанций. К началу апреля 2022 года экологическую инициативу энергокомпании уже поддержали свыше 10 тысяч жителей региона.
Перейти на дистанционный формат получения платежных документов можно двумя способами. Во-первых, уже зарегистрированным в личном кабинете клиентам начали приходить уведомления с предложением о возможности получения счетов по электронной почте. В случае согласия подключение электронной доставки квитанции происходит автоматически. Во-вторых, получить данную услугу можно в любом офисе обслуживания клиентов, через консультантов. В таком случае гражданам необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете "Квартплаты24".
"Новый сервис позволяет решить основную задачу — упростить взаимодействие с поставщиком ресурсов, сделать его максимально удобным и безопасным. Уверен, в ближайшее время число клиентов компании, подключившихся к электронной квитанции, будет только расти", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробнее узнать про электронный документооборот можно на сайте компании samara.esplus.ru/service/email/.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается