В Самаре наледь упала с крыши на ребенка

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В Самаре из-за наледи, упавшей с крыши на ребенка, возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает региональное СУ СК.