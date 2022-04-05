В Самаре наледь упала с крыши на ребенка

В Самаре из-за наледи, упавшей с крыши на ребенка, возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, вечером 26 марта во время чистке кровли на ул. Часовой наледь упала на 10-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Расследование продолжается. Правоохранители также дадут правовую оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.