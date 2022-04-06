Компания "РКС-Самара" в плановом порядке подготовилась к прохождению паводка

Однако активное таяние снега и нарушение жителями правил пользования городской канализацией серьезно осложнили работу городской системы водоотведения.
В последние несколько дней в городскую систему водоотведения, предназначенную исключительно для приема хозфекальных стоков (от предприятий и жилых домов), попадает огромное количество талых вод.
На городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) приходит от 700 до 800 тыс. кубометров воды, при плановых 500 тыс. кубометров. Это значит, что более 200 тыс. кубометров воды (около сотни спортивных бассейнов!) поступают с улиц города после таяния снега.
"Однако проблема не была бы столь острой, если бы не создавалась отчасти самими горожанами. Зачастую жители частных домов, работники управляющих компаний, не задумываясь о последствиях, открывают канализационные колодцы и туда направляют талые воды. С водой в канализацию попадает мусор, песок, нефтепродукты, ветки, палки, полиэтиленовые пакеты, бутылки. Все это приводит к засорам на сетях и осложняет работу ГОКС. В последние несколько суток фиксируется трехкратное (!) увеличение засоров и изливов из канализационных колодцев, в том числе сложных, устранение которых требует серьезных земляных работ", — отметили в компании.
"РКС-Самара" обращаются с требованием к гражданам и организациям выполнять правила пользования городской системой водоотведения и принимать меры по отводу талых вод в кюветы, дождеприемники, ливневую канализацию. Сбрасывать в канализационные колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено! От этого зависит сейчас работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается