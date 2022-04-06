Компания "РКС-Самара" в плановом порядке подготовилась к прохождению паводка

Однако активное таяние снега и нарушение жителями правил пользования городской канализацией серьезно осложнили работу городской системы водоотведения.

В последние несколько дней в городскую систему водоотведения, предназначенную исключительно для приема хозфекальных стоков (от предприятий и жилых домов), попадает огромное количество талых вод.

На городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) приходит от 700 до 800 тыс. кубометров воды, при плановых 500 тыс. кубометров. Это значит, что более 200 тыс. кубометров воды (около сотни спортивных бассейнов!) поступают с улиц города после таяния снега.

"Однако проблема не была бы столь острой, если бы не создавалась отчасти самими горожанами. Зачастую жители частных домов, работники управляющих компаний, не задумываясь о последствиях, открывают канализационные колодцы и туда направляют талые воды. С водой в канализацию попадает мусор, песок, нефтепродукты, ветки, палки, полиэтиленовые пакеты, бутылки. Все это приводит к засорам на сетях и осложняет работу ГОКС. В последние несколько суток фиксируется трехкратное (!) увеличение засоров и изливов из канализационных колодцев, в том числе сложных, устранение которых требует серьезных земляных работ", — отметили в компании.

"РКС-Самара" обращаются с требованием к гражданам и организациям выполнять правила пользования городской системой водоотведения и принимать меры по отводу талых вод в кюветы, дождеприемники, ливневую канализацию. Сбрасывать в канализационные колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено! От этого зависит сейчас работа всей городской канализации, комфорт в домах и на улицах города.