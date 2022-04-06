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Хоккей Спорт

АвтоВАЗ приостановил финансирование ХК "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ приостановил финансирование ХК "Лада", об этом рассказал генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарев на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

"В конце марта поступило официальное письмо от АО "АвтоВАЗ" о приостановлении траншей, которые планировались на окончание сезона. Речь не идет о прекращении договора, который заключен сроком до 31 декабря текущего года. Отсрочка на определенный период времени, в том числе и из-за переноса корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты. Поэтому нас попросили подождать. Надеемся, что завод вернется к нормальной работе. Еще раз повторю - отношения не прекращены, мы подождем. Если они возобновятся в августе-сентябре, то это не критично для клуба. В случае, если сроки увеличатся, будем реализовывать план Б, сокращать бюджет. Да, это будет чревато потерями, но другого выхода нет", - прокомментировал Чеботарев.

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