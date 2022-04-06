Продажи АвтоВАЗа в марте рухнули на 63,6%

В России в марте продажи АвтоВАЗа упали на 63,6% в годовом выражении и составили 12289 машин Lada, сообщает interfax.ru со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В феврале годовой спад продаж составлял 20,8%.
В I квартале компания продала 52 712 автомобилей, на 37,2% меньше, чем в январе-марте 2021 года.
Значительную часть марта производства АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске провели в простоях из-за недостатка комплектующих. Приостановки производства на АвтоВАЗе из-за дефицита полупроводников начали вводиться еще с середины прошлого года. Компания пыталась компенсировать приостановки, продляя рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками.
Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая Ростеху (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акции АвтоВАЗа в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились - 68% на 32%.
После начала военной операции на территории Украины группа Renault в конце марта заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале АвтоВАЗа.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.