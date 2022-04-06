Продажи АвтоВАЗа в марте рухнули на 63,6%

В России в марте продажи АвтоВАЗа упали на 63,6% в годовом выражении и составили 12289 машин Lada, сообщает interfax.ru со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В феврале годовой спад продаж составлял 20,8%.

В I квартале компания продала 52 712 автомобилей, на 37,2% меньше, чем в январе-марте 2021 года.

Значительную часть марта производства АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске провели в простоях из-за недостатка комплектующих. Приостановки производства на АвтоВАЗе из-за дефицита полупроводников начали вводиться еще с середины прошлого года. Компания пыталась компенсировать приостановки, продляя рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая Ростеху (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акции АвтоВАЗа в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились - 68% на 32%.

После начала военной операции на территории Украины группа Renault в конце марта заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале АвтоВАЗа.