Сотрудники "Т Плюс" в Самарской области сдали более 45 литров крови для больниц региона

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приняли участие в традиционной акции "Мы с тобой одной крови". Донорские дни для теплоэнергетиков прошли на предприятиях компании в Самаре и Тольятти.

Мероприятия были организованы совместно с областной станцией переливания крови. Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. В ходе процедур соблюдались все санитарные требования. В результате участие в акции приняли 103 сотрудника "Т Плюс" из исполнительной дирекции, Тольяттинской ТЭЦ, Самарской ГРЭС и из Предприятия тепловых сетей. В общей сложности энергетики сдали свыше 45 литров крови.

Донорские акции "Мы с тобой одной крови" являются традиционным мероприятием в энергокомпании, которое проводится во всех регионах присутствия. В 2022 году в нем уже приняли участие 220 сотрудников ПАО "Т Плюс", сдав почти 100 литров крови.