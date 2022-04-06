Сотрудники "Т Плюс" в Самарской области сдали более 45 литров крови для больниц региона

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" приняли участие в традиционной акции "Мы с тобой одной крови". Донорские дни для теплоэнергетиков прошли на предприятиях компании в Самаре и Тольятти.
Мероприятия были организованы совместно с областной станцией переливания крови. Все желающие сдать кровь прошли необходимый первичный медицинский осмотр. В ходе процедур соблюдались все санитарные требования. В результате участие в акции приняли 103 сотрудника "Т Плюс" из исполнительной дирекции, Тольяттинской ТЭЦ, Самарской ГРЭС и из Предприятия тепловых сетей. В общей сложности энергетики сдали свыше 45 литров крови.
Донорские акции "Мы с тобой одной крови" являются традиционным мероприятием в энергокомпании, которое проводится во всех регионах присутствия. В 2022 году в нем уже приняли участие 220 сотрудников ПАО "Т Плюс", сдав почти 100 литров крови.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.