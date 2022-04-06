Здоровье сотрудников компании "Рослесинфорг" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения "Рослесинфорг" полисами добровольного медицинского страхования.
Страховая защита действует в течение года. Согласно договору, застрахованы более 200 сотрудников филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект". В программу вошли консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Услуги предоставляются в пределах Москвы, а также в Московской области. Экстренная помощь оказывается на всей территории России. Стоимость контракта составила почти 6,5 млн руб.
"В России растет около 20% мирового запаса леса. Так что наши новые партнеры играют важнейшую роль в его учете и сохранении. Мы тем временем будем рады помочь коллегам из "Рослесинфорга" сохранить здоровье и финансы от непредвиденных трат, чтобы выпадения из рабочего ритма в связи с болезнями были недолгими и легкими", — отметил Роман Фролов, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.
Рослесинфорг — всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства. Компания оказывает полный цикл услуг предприятиям лесного комплекса, чтобы помочь максимально эффективно и сбалансированно использовать лесные ресурсы России.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.