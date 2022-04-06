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Страхование Финансы

ВСК запускает продажу страховых программ с онлайн-агрегатором GetPrice

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с онлайн-агрегатором GetPrice запустил продажу страховых программ для клиентов.

Договор о сотрудничестве, заключенный между компаниями, рассчитан на долгосрочную перспективу. Со стороны ВСК клиентам GetPrice согласованы специальные условия по ипотечному страхованию — скидка при переходе клиента из действующей страховой организации в ВСК. Также уже запущены программы страхования имущества физических лиц и от несчастных случаев. В дальнейшем планируется API-интеграция с партнером.

"GetPrice поставил себе миссию сделать выбор финансовых услуг удобным, быстрым, прозрачным и главное — выгодным для клиентов. Сотрудничество обогатит наши компании дополнительными опытом и знаниями. Страховой Дом ВСК уже 30 лет на финансовом рынке и динамично развивается. Мы работаем над улучшением отношений с клиентами, это направление заложено в стратегии развития организации. Поэтому уверен, что работа с нашим новым партнером будет плодотворной", — отметил Роман Фролов, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

GetPrice — это молодая и активно развивающаяся онлайн-экосистема с банковскими, страховыми и лайфстайл продуктами. Над проектом работают эксперты в области банковской сферы и страхования, имеющие опыт работы в финансовой области более 10 лет. Цель компании — сделать платформу самой популярной в России и выйти на международные рынки стран Европы, Азии и США.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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