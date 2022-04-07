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Страхование Финансы

При оформлении полиса ОСАГО от ВСК с помощью Yandex Pay можно получить кешбэк от платежного сервиса

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК подключил возможность оплаты полиса ОСАГО с помощью Yandex Pay. Кроме того, клиенты страховой компании смогут получить от Yandex Pay кешбэк и потратить его на фильмы, музыку и другие сервисы.

Новое решение позволяет оплатить покупку полиса ОСАГО банковской картой, не вводя ее данные — они подтянутся из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). Привязать карту к аккаунту можно даже во время совершения платежной операции. Новый способ оплаты доступен как на сайте компании, так и в мобильном приложении "ВСК Страхование".

Кроме того, при оплате полиса можно получить 3% кешбэка от Yandex Pay в виде баллов Яндекс Плюса. Их можно потратить на сервисах Яндекса — в Лавке, Такси, Еде и т. д., а также на саму подписку Яндекс Плюс, которая дает, к примеру, возможность смотреть фильмы и слушать музыку. Воспользоваться баллами смогут подписчики Плюса. Максимальный размер кешбэка, который можно получить за месяц, — 3000 баллов.

"Каждый день ВСК стремится предложить клиентам новые технологические решения и сервисы. Это позволяет компании добиваться роста бизнеса и повышать эффективность благодаря инновациям и внедрению новых технологических кейсов с партнерами. Такой стратегический подход позитивно влияет на повышение лояльности пользователей и открывает новые возможности для каждого клиента. Благодаря сотрудничеству ВСК и Yandex Pay миллионы общих клиентов смогут получить надежную страховую защиту, возможность быстрой оплаты, а также хороший кешбэк от Yandex Pay для доступа ко всей палитре цифровой экосистемы", — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"Наша задача как сервиса — предоставить пользователям возможность оплачивать с помощью Yandex Pay все товары и услуги, необходимые в повседневной жизни. Полисы ОСАГО — одна из таких вещей, и это партнерство позволило нам сделать очередной шаг к достижению поставленной цели", — прокомментировал Александр Головин, руководитель сервиса Yandex Pay.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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