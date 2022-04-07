При оформлении полиса ОСАГО от ВСК с помощью Yandex Pay можно получить кешбэк от платежного сервиса

Страховой Дом ВСК подключил возможность оплаты полиса ОСАГО с помощью Yandex Pay. Кроме того, клиенты страховой компании смогут получить от Yandex Pay кешбэк и потратить его на фильмы, музыку и другие сервисы.
Новое решение позволяет оплатить покупку полиса ОСАГО банковской картой, не вводя ее данные — они подтянутся из аккаунта на Яндексе (Яндекс ID). Привязать карту к аккаунту можно даже во время совершения платежной операции. Новый способ оплаты доступен как на сайте компании, так и в мобильном приложении "ВСК Страхование".
Кроме того, при оплате полиса можно получить 3% кешбэка от Yandex Pay в виде баллов Яндекс Плюса. Их можно потратить на сервисах Яндекса — в Лавке, Такси, Еде и т. д., а также на саму подписку Яндекс Плюс, которая дает, к примеру, возможность смотреть фильмы и слушать музыку. Воспользоваться баллами смогут подписчики Плюса. Максимальный размер кешбэка, который можно получить за месяц, — 3000 баллов.
"Каждый день ВСК стремится предложить клиентам новые технологические решения и сервисы. Это позволяет компании добиваться роста бизнеса и повышать эффективность благодаря инновациям и внедрению новых технологических кейсов с партнерами. Такой стратегический подход позитивно влияет на повышение лояльности пользователей и открывает новые возможности для каждого клиента. Благодаря сотрудничеству ВСК и Yandex Pay миллионы общих клиентов смогут получить надежную страховую защиту, возможность быстрой оплаты, а также хороший кешбэк от Yandex Pay для доступа ко всей палитре цифровой экосистемы", — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
"Наша задача как сервиса — предоставить пользователям возможность оплачивать с помощью Yandex Pay все товары и услуги, необходимые в повседневной жизни. Полисы ОСАГО — одна из таких вещей, и это партнерство позволило нам сделать очередной шаг к достижению поставленной цели", — прокомментировал Александр Головин, руководитель сервиса Yandex Pay.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.