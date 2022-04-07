ВСК вошла в финал международной премии Customer Experience World Awards

Команда Департамента развития клиентского сервиса Страхового Дома ВСК прошла в финал Международной Премии Customer Experience World Awards в номинации "Лучшая практика использования обратной связи" с кейсом "Как нас изменил голос клиента". В шорт-лист конкурса из 50 заявок было отобрано 11 финалистов. Итоговое объявление победителей состоится 20 апреля.
Customer Experience World Awards — премия за лучший клиентский опыт. Ежегодно в рамках конкурса награждаются проекты в области успешной CX-трансформации бизнеса, выбираются компании, придерживающиеся принципов клиентоцентричности, применяющие наиболее эффективные практики в сфере клиентского опыта, реализовывающие различные социальные проекты.
Среди финалистов премии СХ World Awards сезона 2021/2022 помимо ВСК такие компании, как Сбер, Газпромбанк, Циан, Рольф и другие.
"Лояльность клиентов является ключевым залогом роста бизнеса. Мы работаем над упрощением всех этапов клиентского сервиса, повышением вовлеченности сотрудников в процесс оптимизации коммуникаций, используем программы сбора обратной связи от клиентов с целью дальнейшей доработки продуктов и сервисов компании. Все это позволяет ВСК стать ближе к клиентам. Как результат — NPS компании вырос на 21% в 2021 году, а по индексу потребительской лояльности в части урегулирования по каско мы входим в тройку лидеров страхового рынка" — отметила Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.