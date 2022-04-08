Баскетбольная "Самара" вышла в полуфинал, вновь обыграв "Иркут"

Вновь интрига до последних мгновений и еще одна победа "Самары" над "Иркутом" - 91:84.

Начало у хозяев явно не задалось. Слишком часто промахиваясь и ошибаясь, они позволили иркутянам почувствовать свою игру - 9:15 за две минуты до конца стартового периода. Только в этот момент удалось наладить нападение: попадания Андрея Десятникова, Игоря Смыгина и Тайрона Харриса приободрили болельщиков - но соперник все же держался впереди. Только уже во второй четверти треха Максима Шелекето позволила сравнять счет (19:19), и тот же Шелекето с Артемом Чеваренковым двумя подряд лальними выстрелами вывели, наконец, нашу команду в лидеры - 29:26 после четырех сыгранных минут. А стоило гостям вернуть себе инициативу - в течение шести секунд из-за дуги отметились Тайрон Харрис и Владимир Пичкуров. Неудержимые Харрис и Шелекето (21 очко на двоих за вторую десятиминутку) позволили "Самаре" подойти к большому перерыву с небольшим заделом - 50:45.

Но, как показала эта серия, "Иркут" ничто не смутит: три минуты во второй половине - и счет снова равный, 54:54. Два подряд прохода Артема Чеваренкова пришлись очень кстати, а потом ударный отрезок выдал Евгений Фидий - самарцы вновь оторвались на пять-шесть очков. С этим запасом и подошли к решающему периоду - 68:62. Самарские снайперы не стали останавливаться: Максим Шелекето и Владимир Пичкуров вновь точны издали, а Евгений Фидий данком довел преимущество до "+10" - 78:68 за шесть минут до сирены. Гости не оставляли попыток спастись - но и самарцы, подгоняемые не знающими усталости болельщиками, своего отдавать не собирались.

Третья победа в серии - 91:84.

Соперником "Самары" в полуфинале станет "Уралмаш". Первые два матча серии (она также продлится до трех побед одной из команд) состоятся в Верхней Пышме.