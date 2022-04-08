В Самаре ограничено движение по Саратовскому переулку до 1 июня

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по аварийному ремонту коллектора дождевой канализации с 06:00 11 апреля до 20:00 1 июня по Саратовскому переулку будет временно ограничено движение транспорта.