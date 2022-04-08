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Туризм Общество

Более половины гостей горнолыжки "СОК" приезжали из других регионов

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время сезона 2021-2022 самарский горнолыжный комплекс "СОК" активно принимал лыжников и сноубордистов из других регионов - их доля составила порядка 55%. Такие данные приводит МегаФон.

Больше всего гостей приезжало из Нижегородской, Ленинградской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Пик посещений туристов из других регионов пришелся на новогодние каникулы и первый месяц года — почти 70% зимних туристов катались в январе.

Всего аналитики МегаФона изучили обезличенные данные с базовых станций на 49 горнолыжных курортах в 21 регионе страны. За зиму их посетило почти 2,6 млн абонентов оператора. Наиболее популярным направлением среди них стал Сочи: здесь отдыхал каждый второй любитель экстрима. Также в топе Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Архыз (Карачаево-Черкесия), Свияжские Холмы (Татарстан), Шерегеш (Кузбасс) и Домбай (Карачаево-Черкесия).

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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