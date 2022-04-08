Андрей Кислов: "Село - источник традиционной отечественной культуры"

Сенатор Андрей Кислов провел экспертное совещание по подготовке VIII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София". По словам сенатора, цель культурно-просветительского проекта "София" - содействие сохранению самобытной культуры и традиций малых городов и сельских поселений, развитие социальной сферы села и внутреннего туризма, а также поддержка самодеятельных народных творческих коллективов.
Андрей Кислов рассказал, что решением комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию создан организационный комитет, который призван содействовать координации и взаимодействию организаторов, жюри и участников при достижении целей и решении задач Фестиваля "София".
"В его состав вошли четыре сенатора Российской Федерации, возглавил оргкомитет председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, также в составе представители 21 субъекта Российской Федерации, бизнеса, экспертного сообщества и общественных организаций. Тема дискуссии крайне важна. Время требует нового подхода к работе, необходимы быстрые экономические преобразования, слаженность и скоординированность в работе, единение. И опорой в таком подходе служит наша культура, ее ценности и традиции", - подчеркнул Андрей Кислов.
По его словам, село - это источник традиционной отечественной культуры. "Отрадно отметить реализацию национального проекта "Культура", особенно в сельской местности: по всей стране появляется замечательная обновленная инфраструктура, учреждения пополняются новыми качественными музыкальными инструментами и великолепными костюмами", - сказал законодатель.
Инициатором дискуссии заседания "Роль и значение русской народной музыкальной культуры в патриотическом воспитании молодежи" является заслуженный артист России, координатор проектов Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Александр Рубцов.
"Работу по патриотическому воспитанию молодежи важно вести в различных направлениях как в селе, так и в городе, в том числе через народную музыкальную культуру. Мы, со своей стороны, полагаем, что должны выйти на конкретный результат. На мой взгляд, создание экспертно-консультационного совета Фестиваля на постоянной основе будет способствовать достижению намеченных целей и задач через народную культуру", - подчеркнул Андрей Кислов.
Инициаторами фестиваля являются председатель правления Благотворительного Фонда Возрождения культуры и традиций малых городов Руси, солист Большого театра, народный артист России Владимир Маторин и протоирей, настоятель прихода Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках Владимир Волгин.
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Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.