В третью субботу апреля - 16 числа - в Самаре отметят Всемирный день цирка.

Самарский государственный цирк совместно с шоу Гии Эрадзе "Бурлеск" и Российской государственной компанией готовят большую программу. В ней примут участие детские цирковые студии Самары и области. Праздничное настроение поддержит духовой оркестр "Самарец".

Для детей организуют развлекательные интерактивные площадки, мастер-классы. Также публика увидит ходулистов, мимов, ростовых кукол. Кроме того, в цирке пройдет акция "Парад рекордов", где будут присутствовать рекордсмены Самарской области.

В финале зрителей ждет представление "Бурлеск", гастроли которого пройдут только по 24 апреля.