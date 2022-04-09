В Тольятти задержан пьяный "ночной автоматчик" с охолощенным оружием

В субботу, 9 апреля, ночью в соцсетях появилось сообщение о том, что в 5-м квартале Автозаводского района по аллее с 12 часов ночи ходит мужчина с автоматом.

"Мужчина кричит громко, стреляет, куда стреляет не понятно. Мы ходили с подругой в магазин на остановке "Гамбринус", он кричал нам, подбежал и спросил "вы за кого?", после он спросил "сколько лет?", когда мы ответили, что нам по 19, в ответ он сказал: "слишком молодые", махнул рукой и убежал и так же кричал. Будьте внимательны, не известно поймают ли его. Одет: белая рубашка, светлые джинсы и весь в крови. Видео снято примерно в пол второго ночи, и шел он в сторону 4-го квартала", - сообщали очевидцы.

В соцсети также прикреплен краткий видеоролик, на котором запечатлен громко кричавший на улице "ночной автоматчик". Свидетели добавили, что в полицию уже звонили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что заявление в полицию по данному факту поступило 9 апреля, около 2:00. На место событий выехал ближайший наряд полиции. Стражи порядка задержали возмутителя спокойствия.

"Мужчина 1995 г. р., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан и доставлен в ОП 21 (отдел полиции №21 Автозаводского района. - Прим. Волга Ньюс). Изъято охолощенное оружие, проводится проверка", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.