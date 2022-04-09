В Тольятти задержан пьяный "ночной автоматчик" с охолощенным оружием

В субботу, 9 апреля, ночью в соцсетях появилось сообщение о том, что в 5-м квартале Автозаводского района по аллее с 12 часов ночи ходит мужчина с автоматом.
"Мужчина кричит громко, стреляет, куда стреляет не понятно. Мы ходили с подругой в магазин на остановке "Гамбринус", он кричал нам, подбежал и спросил "вы за кого?", после он спросил "сколько лет?", когда мы ответили, что нам по 19, в ответ он сказал: "слишком молодые", махнул рукой и убежал и так же кричал. Будьте внимательны, не известно поймают ли его. Одет: белая рубашка, светлые джинсы и весь в крови. Видео снято примерно в пол второго ночи, и шел он в сторону 4-го квартала", - сообщали очевидцы.
В соцсети также прикреплен краткий видеоролик, на котором запечатлен громко кричавший на улице "ночной автоматчик". Свидетели добавили, что в полицию уже звонили.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что заявление в полицию по данному факту поступило 9 апреля, около 2:00. На место событий выехал ближайший наряд полиции. Стражи порядка задержали возмутителя спокойствия.
"Мужчина 1995 г. р., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан и доставлен в ОП 21 (отдел полиции №21 Автозаводского района. - Прим. Волга Ньюс). Изъято охолощенное оружие, проводится проверка", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.