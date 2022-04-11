Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку

Дмитрий Азаров уволил за недоработку руководителя департамента торговли и потребрынка Самарской области Алексея Софронова. Данное кадровое решение главы региона в понедельник, 11 апреля, подтвердили в департаменте информполитики.
Напомним, в результате работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных. Имея опыт работы с необоснованным ростом потребительского спроса на разных этапах пандемии коронавирусной инфекции, в данный период введения несправедливых санкций компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.
В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле — больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции.
Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально-значимых проблем жителей региона.
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Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
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