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Муниципалитеты Власть и политика

Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров уволил за недоработку руководителя департамента торговли и потребрынка Самарской области Алексея Софронова. Данное кадровое решение главы региона в понедельник, 11 апреля, подтвердили в департаменте информполитики.

Напомним, в результате работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных. Имея опыт работы с необоснованным ростом потребительского спроса на разных этапах пандемии коронавирусной инфекции, в данный период введения несправедливых санкций компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.

В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле — больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции.

Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально-значимых проблем жителей региона.

Гид потребителя

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