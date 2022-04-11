Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку

Дмитрий Азаров уволил за недоработку руководителя департамента торговли и потребрынка Самарской области Алексея Софронова. Данное кадровое решение главы региона в понедельник, 11 апреля, подтвердили в департаменте информполитики.

Напомним, в результате работы регионального штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области вопросы контроля цен и предотвращения дефицита товаров первой необходимости значились в числе приоритетных. Имея опыт работы с необоснованным ростом потребительского спроса на разных этапах пандемии коронавирусной инфекции, в данный период введения несправедливых санкций компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.

В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле — больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции.

Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально-значимых проблем жителей региона.