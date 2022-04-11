"Росгосстрах": две трети россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия

Несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию, 66% населения нашей страны рассматривают возможность улучшить свои жилищные условия. Причем 41% из них готовы заняться решением этого вопроса в самое ближайшее время, а 25% намерены подождать и вернуться к выбору нового жилья по мере стабилизации экономической ситуации. Такие данные были получены по результатам социологического опроса, проведенного СК "Росгосстрах"¹.

Среди тех, кто не хотел бы откладывать вопрос улучшения жилья в долгий ящик, выше доля женщин, людей в возрасте 25-34 лет и жителей городов-миллионников. Планы по изменению жилищных условий в больше степени есть у людей, живущих в арендованном жилье (от 54% до 66%), в общежитии, коммунальной квартире или вместе с другими родственниками.

Самый популярный способ улучшить жилищные условия — это покупка новой квартиры: так считает 56% респондентов. 37% опрошенных предпочитают квартире дом или таунхаус. Своеобразный импульс тренду роста интереса к частным домам придала пандемия коронавируса — находиться на карантине в квартире для многих оказалось менее комфортно, чем в собственном доме.

Для 36% респондентов важным критерием при выборе жилья является район, в котором расположен дом. Тип жилья (первичное или вторичное) важен для 31% опрашиваемых; для 17% на выбор квартиры влияет стоимость квадратного метра. А вот хорошие соседи и вариант застройки в микрорайоне, как выяснилось, людей волнуют меньше всего.

Среди тех, кто планирует переезд, больше всего в уже имеющемся жилье не устраивают такие параметры, как площадь, количество комнат и планировка — на эти причины указали 61% респондентов из этой категории. Как выяснилось, наиболее предпочтительная площадь для комфортного проживания у россиян — от 60 до 80 кв.м: такие параметры указала треть респондентов. Четверть опрошенных предпочитают квартиры площадью 46-60 кв.м; пятая часть — 81-100 кв. м.

Покупку на вторичном рынке рассматривают 39% участников опроса, причем чаще всего это жители городов с населением до 1 млн человек. Жители крупных городов — от 1 млн и выше — в 30% планируют купить квартиру в новостройке, более четверти из них выбирают квартиры площадью от 60 до 80 квадратных метров. В ходе опроса выяснилось, что на предпочтения в выборе типа жилья также оказывают влияние уровень образования и дохода опрошенных. Так, жилье на вторичном рынке более склонны выбирать люди со средним и средне-специальным образованием и невысоким доходом. В то время как люди с высшим образованием и высоким уровнем дохода в большей степени отдают предпочтение новостройкам, домам или таунхаусам. В некоторой степени выбор вариантов жилья определяется еще и семейным положением: одинокие люди в каждом втором случае выбирают квартиру из вторичного фонда, а треть семейных пар — дом или танхаус в зоне малоэтажной застройки.

"Несмотря на то что более половины опрошенных предпочитают покупку жилья в многоквартирных домах, страховать гражданскую ответственность перед соседями готовы только 14% респондентов, а 45% абсолютно не заинтересованы в этом, полагая, что такая услуга им не понадобится и это только "лишняя трата денег", — говорит руководитель Розничного бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Елена Белоусенко. — При этом только в нашей компании за 2021 год урегулировали почти 600 страховых случаев по таким полисам, самая крупная выплата составила 3 млн рублей — сгорел припаркованный у дома Range Rover, принадлежащий совершенно постороннему человеку. То есть эффективность страховой защиты очевидна. По статистике самый распространенный страховой случай в многоквартирных домах — это залив. В прошлом году на него пришлось более 30% от всех поступивших в "Росгосстрах" заявлений по страховым случаям с жильем от клиентов компании".