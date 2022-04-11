КуйбышевАзот подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента предприятия международным стандартам

Надзорный аудит, проведенный на предприятии с 5 по 8 апреля, подтвердил, что интегрированная система менеджмента (ИСМ) ПАО "КуйбышевАзот" соответствует требованиям международных стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018.
В ходе аудита эксперты российского представительства международной компании-аудитора "SGS Восток LTD" (Швейцария) проверяли работу подразделений предприятия и дали объективную оценку функционирования интегрированной системы менеджмента ПАО "КуйбышевАзот".
Заключения специалистов компании "SGS Восток LTD" в очередной раз подтвердили, что работа в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности на ПАО "КуйбышевАзот" гармонично и основательно интегрирована в деятельность предприятия и постоянно совершенствуется. Эксперты отметили системные улучшения в функционировании интегрированной системы менеджмента предприятия, а также ее способность достигать установленных целей, эффективно реагировать на риски и возможности с учетом приоритетов в области качества, охраны труда и экологической безопасности.
В частности, положительной оценки проверяющих заслужил высокий уровень в вопросах модернизации оборудования и улучшения производственных процессов. В ходе проверки экспертами были также отмечены четко организованная работа коллектива, профессионализм персонала и эффективно выстроенные коммуникации между руководством предприятия и коллективом.
Успешное прохождение аудиторской проверки на соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам будет способствовать дальнейшему повышению уровня деятельности предприятия в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. При этом наличие четко выстроенной системы позволяет принимать сбалансированные управленческие решения для достижения целей в рамках реализации стратегии развития компании.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.