КуйбышевАзот подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента предприятия международным стандартам

Надзорный аудит, проведенный на предприятии с 5 по 8 апреля, подтвердил, что интегрированная система менеджмента (ИСМ) ПАО "КуйбышевАзот" соответствует требованиям международных стандартов систем менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018.

В ходе аудита эксперты российского представительства международной компании-аудитора "SGS Восток LTD" (Швейцария) проверяли работу подразделений предприятия и дали объективную оценку функционирования интегрированной системы менеджмента ПАО "КуйбышевАзот".

Заключения специалистов компании "SGS Восток LTD" в очередной раз подтвердили, что работа в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности на ПАО "КуйбышевАзот" гармонично и основательно интегрирована в деятельность предприятия и постоянно совершенствуется. Эксперты отметили системные улучшения в функционировании интегрированной системы менеджмента предприятия, а также ее способность достигать установленных целей, эффективно реагировать на риски и возможности с учетом приоритетов в области качества, охраны труда и экологической безопасности.

В частности, положительной оценки проверяющих заслужил высокий уровень в вопросах модернизации оборудования и улучшения производственных процессов. В ходе проверки экспертами были также отмечены четко организованная работа коллектива, профессионализм персонала и эффективно выстроенные коммуникации между руководством предприятия и коллективом.

Успешное прохождение аудиторской проверки на соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам будет способствовать дальнейшему повышению уровня деятельности предприятия в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. При этом наличие четко выстроенной системы позволяет принимать сбалансированные управленческие решения для достижения целей в рамках реализации стратегии развития компании.