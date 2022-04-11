ВСК защитила опасные производственные объекты предприятия "ГЭС Тамбов"

Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК застраховал имущество третьих лиц и здоровье персонала на опасных производственных объектах ООО "Газэнергосеть Тамбов".
Страховая защита действует до декабря 2023 г. Согласно договору, застрахованы оказались 34 опасных производственных объектов "ГЭС Тамбов". В случае аварии на объектах ВСК необходимо будет возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.
"ВСК уже на протяжении 30 лет помогает важным предприятиям жизнедеятельности оберегать здоровье сотрудников и сбережения собственников. В случае с "ГЭС Тамбов" мы также рады будем защитить работников и имущество третьих лиц от аварий на опасных производственных объектах. Надеемся, таких случаев удастся избежать, но мы все равно готовы оказывать помощь", — отметил Светлана Кушко, директор Тамбовского филиала Страхового Дома ВСК.
"Газэнергосеть Тамбов" создана в 2005 году в рамках выхода ООО "Газпром газэнергосеть" на перспективные рынки сбыта балансового и коммерческого сжиженного газа в Тамбовской области. Сейчас это ведущий поставщик высококачественного и экологически чистого топлива потребителям. Компания управляет развитой сетью АЗС, имеет крупный резервуарный парк хранения СУГ, гарантирующий стабильность и надежность поставок для всех групп потребителей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.