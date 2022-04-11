ВСК защитила опасные производственные объекты предприятия "ГЭС Тамбов"

Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК застраховал имущество третьих лиц и здоровье персонала на опасных производственных объектах ООО "Газэнергосеть Тамбов".

Страховая защита действует до декабря 2023 г. Согласно договору, застрахованы оказались 34 опасных производственных объектов "ГЭС Тамбов". В случае аварии на объектах ВСК необходимо будет возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

"ВСК уже на протяжении 30 лет помогает важным предприятиям жизнедеятельности оберегать здоровье сотрудников и сбережения собственников. В случае с "ГЭС Тамбов" мы также рады будем защитить работников и имущество третьих лиц от аварий на опасных производственных объектах. Надеемся, таких случаев удастся избежать, но мы все равно готовы оказывать помощь", — отметил Светлана Кушко, директор Тамбовского филиала Страхового Дома ВСК.

"Газэнергосеть Тамбов" создана в 2005 году в рамках выхода ООО "Газпром газэнергосеть" на перспективные рынки сбыта балансового и коммерческого сжиженного газа в Тамбовской области. Сейчас это ведущий поставщик высококачественного и экологически чистого топлива потребителям. Компания управляет развитой сетью АЗС, имеет крупный резервуарный парк хранения СУГ, гарантирующий стабильность и надежность поставок для всех групп потребителей.