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Страхование Финансы

ВСК защитила опасные производственные объекты предприятия "ГЭС Тамбов"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК застраховал имущество третьих лиц и здоровье персонала на опасных производственных объектах ООО "Газэнергосеть Тамбов".

Страховая защита действует до декабря 2023 г. Согласно договору, застрахованы оказались 34 опасных производственных объектов "ГЭС Тамбов". В случае аварии на объектах ВСК необходимо будет возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

"ВСК уже на протяжении 30 лет помогает важным предприятиям жизнедеятельности оберегать здоровье сотрудников и сбережения собственников. В случае с "ГЭС Тамбов" мы также рады будем защитить работников и имущество третьих лиц от аварий на опасных производственных объектах. Надеемся, таких случаев удастся избежать, но мы все равно готовы оказывать помощь", — отметил Светлана Кушко, директор Тамбовского филиала Страхового Дома ВСК.

"Газэнергосеть Тамбов" создана в 2005 году в рамках выхода ООО "Газпром газэнергосеть" на перспективные рынки сбыта балансового и коммерческого сжиженного газа в Тамбовской области. Сейчас это ведущий поставщик высококачественного и экологически чистого топлива потребителям. Компания управляет развитой сетью АЗС, имеет крупный резервуарный парк хранения СУГ, гарантирующий стабильность и надежность поставок для всех групп потребителей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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