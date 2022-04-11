Возникший по неосторожности пожар унес жизнь мужчины в Самарской области

В Алексеевском районе Самарской области на месте пожара нашли погибшего. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Возгорание началось около 16:04 9 апреля на ул. Советской в с. Несмеяновка. Горел частный дом на площади 40 кв. м.

В 19:00 пожар полностью ликвидировали. На месте ЧП обнаружен погибший. Его личность устанавливают.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.