16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К акции по сбору донорской крови в Самаре подключатся волонтеры "Единой России" в Тольятти и Сызрани В Самаре прошел круглый стол, посвященный проблемам детей-аутистов В Самарской области в ходе акции бесплатно проверят тонометры За неделю заболеваемость пневмонией снизилась на треть Елена Гладкова: "Все лекарственные препараты мы получаем в запланированных объемах"

Здравоохранение Общество

К акции по сбору донорской крови в Самаре подключатся волонтеры "Единой России" в Тольятти и Сызрани

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре дан старт "донорской неделе". В преддверии национального дня донора крови, который пройдет 20 апреля, молодые самарцы безвозмездно сдают свою кровь.

Участники акции #МыВместе, студенты самарских вузов и колледжей, активисты "Молодой гвардии Единой России" начали утро понедельника на областной станции переливания крови в Самаре.

Ежегодно переливание крови и ее продуктов позволяет спасать и продлевать миллионы человеческих жизней. Ребята уверены, что это будет необходимо и раненым мирным жителям Донбасса, и готовы в любой момент еще сдать кровь в поддержку российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

"За один раз донор сдает всего 450 мл крови, но даже этот небольшой объем может спасти жизни трех человек. На Самарской областной станции переливания крови работают специалисты высокой квалификации квалификацией, поэтому сама процедура забора крови проходит практически безболезненно", — рассказывают самарские молодогвардейцы.

В акции в Самаре приняли участие 20 волонтеров, сегодня они сдали 9 литров крови. В ближайшие дни к волонтерам "Единой России" присоединятся активисты местных отделений МГЕР из Тольятти и Сызрани.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1