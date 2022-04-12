Страховой Дом ВСК: в период майских праздников резко растет число происшествий с частными домами

В период майских праздников резко растет число происшествий с загородными домами и дачами — таковы данные аналитиков Страхового Дома ВСК. Так, 19% обращений по страховым случаям во время дачного сезона (апрель — октябрь), приходится именно на май.
Минимум половина подобных происшествий связаны с пожарами, при этом в большинстве случаев в результате возгорания страдает не только сам дом, но и баня, и другие постройки. В 2021 году выплаты ВСК своим клиентам, чьи дома пострадали в результате различных ЧП, только за семь перечисленных месяцев превысили 141,7 млн рублей.
Наибольшее число страховых случаев с загородными домами было зафиксировано в Удмуртии — всего 15% обращений, 71% из них повреждение в результате ураганного ветра, а 20% из них связаны с ущербом, возникшем в результате пожаров. Суммарный объем выплат ВСК жителям региона за период апрель — октябрь составил 8,15 млн рублей.
9% страховых случаев было зафиксировано в республике Марий Эл. Самым распространенным страховым случаем в регионе стало повреждение кровли дома. Выплаты ВСК пострадавшим жителям региона с апреля по октябрь составили больше 6 млн рублей.
8% обращений в ВСК поступило от жителей Москвы и Московской области, 20% из них связаны с ущербом, возникшем в результате пожаров. Лидирующими регионами по количеству происшествий с частными домами стали также Краснодарский край, Кировская и Тверская область, республика Хакасия.
"В нашем бизнесе всегда присутствует фактор сезонности — в период гололеда растет количество аварий с авто, зимой увеличивается число обращений из-за травм, а весной-летом мы фиксируем большое количество страховых случаев, связанных с частными домами. В особенности — в мае, июне и августе. Это связано как с природными катаклизмами — они являются причиной 43% происшествий, так и с бытовыми ЧП. Так, в общей структуре обращений почти 33% приходится на пожары. Страхование имущества граждан является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка, за 2021 год сборы ВСК по данному виду выросли на 52%", — отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.