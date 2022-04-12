В Самаре 23 человека тушат пожар на ул. Революционной

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Во вторник, 12 апреля, около 16:39, начался пожар в двухэтажном деревянном расселенном доме на ул. Революционная, 94 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.