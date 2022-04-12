О шествии "Бессмертного полка" в 2022 году расскажут на пресс-конференции

В четверг, 14 апреля, в 11:00 по московскому времени на площадке МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная проведению шествия "Бессмертного полка" в 2022 году.

С 2015 года одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы 9 мая является шествие участников "Бессмертного полка" по улицам и площадям города. По данным МВД, в 2019 году по всей стране в акции приняло участие свыше 10,9 млн человек. "Бессмертный полк" прошел по 115 странам ближнего и дальнего зарубежья.

В 2020 и 2021 годах с учетом сложившейся эпидемической ситуации "Бессмертный полк" прошел в онлайн-формате. Более 2,4 млн человек приняло участие в шествии "Бессмертный полк онлайн" в 2020 году, еще порядка 2,5 млн новых заявок присоединилось к ним в 2021 году.

О том, как пройдет "Бессмертный полк" в 2022 году, расскажут участники пресс-конференции:

Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы РФ;

Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени;

Геннадий Иванов, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", автор идеи "Бессмертного полка";

Наталья Шадрина, руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России";

Ольга Занко, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", депутат Государственной думы РФ.

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