О шествии "Бессмертного полка" в 2022 году расскажут на пресс-конференции

В четверг, 14 апреля, в 11:00 по московскому времени на площадке МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная проведению шествия "Бессмертного полка" в 2022 году.
С 2015 года одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы 9 мая является шествие участников "Бессмертного полка" по улицам и площадям города. По данным МВД, в 2019 году по всей стране в акции приняло участие свыше 10,9 млн человек. "Бессмертный полк" прошел по 115 странам ближнего и дальнего зарубежья.
В 2020 и 2021 годах с учетом сложившейся эпидемической ситуации "Бессмертный полк" прошел в онлайн-формате. Более 2,4 млн человек приняло участие в шествии "Бессмертный полк онлайн" в 2020 году, еще порядка 2,5 млн новых заявок присоединилось к ним в 2021 году.
О том, как пройдет "Бессмертный полк" в 2022 году, расскажут участники пресс-конференции:
- Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы РФ;
- Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени;
- Геннадий Иванов, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", автор идеи "Бессмертного полка";
- Наталья Шадрина, руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России";
- Ольга Занко, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", депутат Государственной думы РФ.
Также возможно задать вопрос на странице анонса.
Последние комментарии
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.