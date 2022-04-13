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Музеи и выставки Культура

14 апреля в Художественном музее откроется выставка частной коллекции Лотиных

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 апреля, в 18:00, в Художественном музее откроется выставка "Весна, лето, осень, зима и снова весна" (6+). Экспозиция будет составлена из собрания Натальи и Валерия Лотиных.

В коллекции бизнесменов десятки художественных работ, представляющих музейную ценность, в основном это произведения российских мастеров ХХ-ХХI века. Среди них картины П. Н. Крылова, Я. Д. Ромаса, А. И. Курнакова, С. М. Никиреев, Л. И. Руднева, Э. Г. Браговского и других. Также коллекционеры приобретают графику и скульптуру. Но на выставке в Художественном музее будет представлена только живопись и графика.

В аннотации к выставке говорится: "В целом, при всем богатстве имен, жанров и видов изобразительного искусства, представленных в коллекции Лотиных, ее отличает высокий уровень мастеров, получивших высшее художественное образование, качество исполнения, а также гуманистическая направленность и жизнерадостный характер произведений".

Выставка продлится до 15 мая.

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