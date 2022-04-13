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Здравоохранение Общество

Регина Воробьева расскажет о подготовке к летней оздоровительной кампании-2022

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева в четверг, 14 апреля, расскажет о подготовке к летней оздоровительной кампании-2022. Пресс-конференция состоится в 14:00 в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства".

Она будет посвящена предстоящему сезону детского летнего отдыха:

  • Какие лагеря и санатории смогут принять детей губернии этим летом?
  • Сколько школьников смогут отдохнуть и оздоровиться в них этим летом?
  • Кто может рассчитывать на бесплатные путевки и как их получить?
  • Когда начнется бронирование льготных путевок для детей?
  • Какие ошибки чаще всего совершают родители при электронном бронировании и оформлении путевок?
  • Куда обращаться тем, кто не успел приобрести льготную путевку?
  • Какова средняя стоимость путевки в ДОЛ и санаторий?
  • Будет ли в этом году продлена программа туристического кэш-бека? Будут ли организованы традиционные смены для маленьких самарцев в Крыму и на Черноморском побережье или узкопрофильные смены?

Онлайн-трансляция с пресс-конференции будет доступна в группах ВКонтакте: "Самарская область" и "Самарское областное вещательное агентство".

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