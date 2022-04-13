Регина Воробьева расскажет о подготовке к летней оздоровительной кампании-2022

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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева в четверг, 14 апреля, расскажет о подготовке к летней оздоровительной кампании-2022. Пресс-конференция состоится в 14:00 в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства".