Регина Воробьева расскажет о подготовке к летней оздоровительной кампании-2022

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева в четверг, 14 апреля, расскажет о подготовке к летней оздоровительной кампании-2022. Пресс-конференция состоится в 14:00 в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства".
Она будет посвящена предстоящему сезону детского летнего отдыха:
- Какие лагеря и санатории смогут принять детей губернии этим летом?
- Сколько школьников смогут отдохнуть и оздоровиться в них этим летом?
- Кто может рассчитывать на бесплатные путевки и как их получить?
- Когда начнется бронирование льготных путевок для детей?
- Какие ошибки чаще всего совершают родители при электронном бронировании и оформлении путевок?
- Куда обращаться тем, кто не успел приобрести льготную путевку?
- Какова средняя стоимость путевки в ДОЛ и санаторий?
- Будет ли в этом году продлена программа туристического кэш-бека? Будут ли организованы традиционные смены для маленьких самарцев в Крыму и на Черноморском побережье или узкопрофильные смены?
Онлайн-трансляция с пресс-конференции будет доступна в группах ВКонтакте: "Самарская область" и "Самарское областное вещательное агентство".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.