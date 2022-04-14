Делегация Самарской области с экономической миссией находится в Узбекистане

В составе делегации 37 крупных предприятий региона — это рекордное количество заинтересованных в сотрудничестве компаний за всю истории взаимоотношений с Республикой Узбекистан.
Деловая программа началась в Ташкенте накануне, 12 апреля, и продлится до 16 апреля. Официальную делегацию Самарской области по согласованию с МИД России возглавляет заместитель председателя правительства региона Наталья Катина. Актуальными для переговорного процесса с правительственными и бизнес кругами Узбекистана заявлены вопросы взаимодействия в образовательной, сельскохозяйственной, строительной сферах, в системе здравоохранения, IT технологий.
Особое внимание будет уделено установлению сотрудничества предприятий автокомпонентной отрасли, а также реализации совместных проектов с потенциальными инвесторами. Напомним, еще на февральском совещании в формате видео-конференц-связи с полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал важность расширения сотрудничества сторон.
"Деловое общение в ходе экономической миссии в Наманганскую область позволит придать дополнительный стимул для развития отношений не только в торгово-экономической, но и в образовательной, культурной, медицинской, социальной сферах, — подчеркивал тогда глава региона. — Самарская область высоко ценит многолетние дружеские отношения с Республикой Узбекистан, основанные на взаимной поддержке, уважении и доверии".
Республика Узбекистан — один из важнейших торгово-экономических партнеров Самарской области. Республика занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров региона. Успешно реализованы совместные проекты — торгово-распределительные центры RUZTrader в Ташкенте и "Азия Инвест" в Самаре, которые являются важной точкой опоры для российских и узбекских компаний в продвижении продукции широкого отраслевого назначения.
В товарообороте наблюдается положительная динамика. Объем внешнеторгового оборота между Самарской областью и Республикой Узбекистан за 2021 г. составил 231 млн долларов, в том числе экспорт — 209,3 млн долларов и импорт — 21,7 млн долларов. По итогам прошлого года Самарская область лидирует по общему объему товарооборота с Республикой Узбекистан среди регионов Приволжского федерального округа и прочно сохраняет первое место по экспорту.
"Самарская область — одна из ведущих областей по товарообороту с Республикой Узбекистан. Мы имеем тесные связи с Самаркандской, Наманганской и Ташкентской областями и надеемся на развитие нашего сотрудничества и с другими областями Республики Узбекистан. Невзирая на определенные сложности, связанные с пандемией, наш товарооборот вырос в три раза, и мы рассчитываем, как минимум за год, нарастить его еще на 30%. Мы привезли сюда бизнес-миссию из 37 предприятий, такого количества заинтересованных предприятий никогда не было в истории взаимоотношений с Узбекистаном", — отметила руководитель делегации Наталья Катина.
В рамках экономической миссии запланированы встречи с администрацией Ташкентской, Наманганской и Самаркандской областей, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Узбекистан Олегом Мальгиновым и руководителем представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаилом Вождаевым.
Так, на встрече с заместителем Хокима Ташкентской области Наджмиддинхужой Шариповым Наталья Катина обсудила вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширения кооперационных и логистических связей. В рамках двусторонней встречи с участием представителей официальных и деловых кругов Самарской и Ташкентской областей представлен социально-экономический потенциал Самарской области, высказаны предложения по сотрудничеству в сфере образования и науки, здравоохранения. В заседании приняли участие заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев, советник-посланник
Посольства РФ в Республике Узбекистан Андрей Ланчиков, Торговый представитель РФ в Республике Узбекистан Константин Злыгостев.
По итогам заседания более 60 компаний и организаций сферы торговли, сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности, строительства, медицины, образования, инновационной деятельности провели В2В переговоры.
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Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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