Автопарк Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону застрахован ВСК

Ростовский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства Муниципального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Городская Больница Скорой Медицинской Помощи".

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 110 автомобилей под марками ГАЗ, Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, LADA, Chevrolet, KIA, Skoda и УАЗ.

"Защита автопарка больницы скорой помощи от поломок и непредвиденных случаев является важнейшей частью функционирования системы здравоохранения. Мы хорошо знаем свои обязанности, и наши новые партнеры из ростовского учреждения могут не сомневаться в качестве услуг ВСК. При любых страховых случаях мы ответственно и оперативно их урегулируем", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.

Больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону является многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением, оказывающим круглосуточную помощь больным с ургентной патологией. В структуру больницы входит стационар на 882 койки и отделение СМП, состоящее из 10 подстанций, равномерно расположенных во всех районах города, которые являются догоспитальным этапом оказания экстренной помощи.