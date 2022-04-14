16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Здоровье сотрудников "Волгодонской тепловой генерации" под защитой ВСК ВСК: в новых условиях строительно-монтажные риски страховщики возьмут на себя ВСК — лучшая компания в сегменте ипотечного страхования по версии маркетплейса Сравни Страховой Дом ВСК выплатил пострадавшим в результате паводков более 100 млн рублей Страховой Дом ВСК выплатит возмещение близким погибшего при падении лифта на шахте "Центральная"

Страхование Финансы

Автопарк Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону застрахован ВСК

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ростовский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства Муниципального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Городская Больница Скорой Медицинской Помощи".

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 110 автомобилей под марками ГАЗ, Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, LADA, Chevrolet, KIA, Skoda и УАЗ.

"Защита автопарка больницы скорой помощи от поломок и непредвиденных случаев является важнейшей частью функционирования системы здравоохранения. Мы хорошо знаем свои обязанности, и наши новые партнеры из ростовского учреждения могут не сомневаться в качестве услуг ВСК. При любых страховых случаях мы ответственно и оперативно их урегулируем", — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала Страхового Дома ВСК.

Больница скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону является многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением, оказывающим круглосуточную помощь больным с ургентной патологией. В структуру больницы входит стационар на 882 койки и отделение СМП, состоящее из 10 подстанций, равномерно расположенных во всех районах города, которые являются догоспитальным этапом оказания экстренной помощи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1