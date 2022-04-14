"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил УК и ТСЖ о возможности досрочного завершения отопительного сезона

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил управляющим компаниям (УК) и товариществам собственников жилья (ТСЖ) рекомендации по снижению затрат на тепловую энергию. Жилищные организации в условиях повышения температуры наружного воздуха могут отрегулировать режим теплоснабжения внутри многоквартирных домов, снизив температуру в помещениях до комфортной. Для этого персонал УК и ТСЖ должен располагать необходимым оборудованием: сужающими устройствами, балансировочными клапанами, системами автоматического регулирования теплопотребления и прочим.
Если жилищные организации считают нужным завершить подачу тепла в доме, то они могут подать заявку в энергокомпанию на досрочное завершение отопительного сезона. Данные мероприятия позволят снизить размер платежей за отопление.
Напомним, отопительный сезон при централизованном теплоснабжении завершается по решению органов муниципальной власти. Основание для этого наступает, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд превышает +8°С. Пока этот порог в Самарской области не достигнут, ТЭЦ, ГРЭС и котельные филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" продолжат отапливать многоквартирные жилые дома, предприятия и учреждения.
"За "погоду в доме" во многом ответственны управляющие организации. В их силах - сделать теплопотребление многоквартирного дома максимально прозрачным и эффективным. Достаточно установить общедомовой прибор учета тепла, перейти на оплату по фактическому потреблению и приступить к реализации энергосберегающих мероприятий. Например, здания с погодозависимой автоматикой могут существенно снизить свое теплопотребление весной и осенью", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Отметим, что на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" проводится опрос общественного мнения, где жителям Самарской области предлагается выбрать оптимальный вариант оплаты теплоресурсов: равными долями в течение всего года или только в отопительный период.
Принять участие в опросе можно здесь: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333786/.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается