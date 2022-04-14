Самарский пенсионер сломал нос девятилетнему ребенку

Мировой суд Промышленного судебного Самары назначил 200 часов обязательных работ 65-летнему мужчине за избиение ребенка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
21 апреля 2020 г. пенсионер увидел, что у его автомобиля оторвано боковое зеркало, и решил, что это сделал стоявший рядом девятилетний мальчик. Автовладелец ударил ребенка лицом о лобовое стекло машины, а затем поволок по дороге в сторону полицейского участка и бил ногами. Мужчина планировал написать на заявление о повреждении имущества.
Избиение остановили случайные свидетели. Они же вызвали "скорую" для несовершеннолетнего. У ребенка диагностировали ушиб и закрытый перелом носа.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнего, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья").
В суде мужчина полностью признал вину, причиненный вред добровольно не возместил. Суд назначил ему 200 часов общественно полезных работ, а также взыскал в пользу потерпевшего 35 тыс. рублей.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.