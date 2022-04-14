Самарский пенсионер сломал нос девятилетнему ребенку

Мировой суд Промышленного судебного Самары назначил 200 часов обязательных работ 65-летнему мужчине за избиение ребенка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

21 апреля 2020 г. пенсионер увидел, что у его автомобиля оторвано боковое зеркало, и решил, что это сделал стоявший рядом девятилетний мальчик. Автовладелец ударил ребенка лицом о лобовое стекло машины, а затем поволок по дороге в сторону полицейского участка и бил ногами. Мужчина планировал написать на заявление о повреждении имущества.

Избиение остановили случайные свидетели. Они же вызвали "скорую" для несовершеннолетнего. У ребенка диагностировали ушиб и закрытый перелом носа.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью несовершеннолетнего, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья").

В суде мужчина полностью признал вину, причиненный вред добровольно не возместил. Суд назначил ему 200 часов общественно полезных работ, а также взыскал в пользу потерпевшего 35 тыс. рублей.