Анастасия Павлюченкова пропустит турнир в Штутгарте

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15-я ракетка мира, воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не выступит на теннисном турнире в Штутгарте (Германия), который пройдет с 18 по 24 апреля, пишет "Чемпионат".